ТВ-новости: возможно ли изолировать Рунет от внешнего мира?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 14 декабря:
- Великий российский файрвол. В Думу внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае отключения от мировой сети.
- Автокефалия и борьба за права человека патриарха Кирилла. Одна из главных интриг объединительного собора независимой украинской церкви - сколько представителей Московского патриархата примут в нем участие.
- Армия Косова. Парламент республики принял пакет законов о преобразовании малочисленных сил безопасности в постоянную армию. США поддержали решение, Сербия и НАТО - нет.
- Корреспондент Би-би-си в кресле президента. Уходящий глава Грузии провел экскурсию для нашей коллеги по дворцу, который больше не будет резиденцией президента.
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14 декабря 2018