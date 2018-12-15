"Полетели гранаты!": новая волна протестов в Париже
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Новая волна протестов в Париже: "Полетели светошумовые гранаты!"

Около 69 тыс. полицейских было мобилизовано по всей Франции, чтобы предотвратить вспышки насилия, которые отмечались на прошлой неделе.

Участники протестов игнорируют призыв правительства приостановить свою акцию после случившегося во вторник в Страсбурге нападения на рождественском рынке, в ходе которого вооруженный автоматическим оружием экстремист застрелил четверых человек и ранил более десятка.

Протестующие в желтых жилетах выходят на улицы Парижа пятую субботу подряд. Десятки людей задержаны полицией, однако наблюдатели отмечают, что протест идет на спад.

  • 15 декабря 2018
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