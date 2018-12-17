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Лукашенко о Союзном государстве: интеграция или независимость до конца?
Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ еще в пятницу заявил о том, что Россия хочет включить Беларусь в состав Союзного государства.
Позже появились сообщения о том, что он провел закрытое совещание, где обсуждался вопрос суверенитета Беларуси, и на нем якобы было решено до конца стоять за независимость.
В понедельник Кремль заявил, что вопрос интеграции на повестке дня не стоит, хотя она предусмотрена документами, подписанными двумя странами.
Так чего же на самом деле хотят Москва и Минск?
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17 декабря 2018
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