Губернатор с третьей попытки: ставленник Кремля победил в Приморье
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Лукашенко о Союзном государстве: интеграция или независимость до конца?

Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ еще в пятницу заявил о том, что Россия хочет включить Беларусь в состав Союзного государства.

Позже появились сообщения о том, что он провел закрытое совещание, где обсуждался вопрос суверенитета Беларуси, и на нем якобы было решено до конца стоять за независимость.

В понедельник Кремль заявил, что вопрос интеграции на повестке дня не стоит, хотя она предусмотрена документами, подписанными двумя странами.

Так чего же на самом деле хотят Москва и Минск?

  • 17 декабря 2018
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