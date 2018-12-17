Губернатор с третьей попытки: ставленник Кремля победил в Приморье
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Губернатор с третьей попытки: ставленник Кремля победил в Приморье

В Приморье с третьей попытки выбрали губернатора. Им стал Олег Кожемяко, назначенный Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы края.

Он занял пост после отмены результатов сентябрьских губернаторских выборов в Приморье из-за многочисленных нарушений.

Победа назначенца Кремля казалась многим предсказуемой из-за того, что коммуниста Андрея Ищенко на выборы не допустили.

Впрочем, некоторые избиратели вчера вписывали в бюллетени имя Ищенко в знак протеста.

За чередой странных выборов во Владивостоке следил специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов.

  • 17 декабря 2018
Go to next video: Выборы в Приморье – политический Чернобыль?