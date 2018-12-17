Украинская автокефалия: верующие в Киеве радуются, Москва говорит о расколе
Создание независимой украинской церкви предсказуемо вызвало резко негативную реакцию Московского патриархата.
Как заявили сегодня на священном синоде церкви, сохранившей верность РПЦ, Украинская православная церковь - главная церковь страны, несмотря на решение объединительного собора.
Помимо собора прошла большая пресс-конференция Порошенко. В адрес украинского президента звучат обвинения в том, что он активно использует тему религии в политических целях.
Многие даже ожидали, что после создания независимой церкви он объявит о том, что пойдет на второй срок. Однако, как рассказывает наш корреспондент в Киеве Святослав Хоменко, этого не произошло.
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17 декабря 2018
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