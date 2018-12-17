ТВ-новости: украинская церковь - без Путина, зато с Порошенко
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ТВ-новости: украинская церковь - без Путина, зато с Порошенко

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 17 декабря:

  • "Церковь без Путина и без Кирилла". Мы будем говорить о реакции на создание независимой православной церкви на Украине.
  • Кейс Кожемяко, или дешевая рыба и отсутствие конкурентов. Наш корреспондент во Владивостоке - о том, что помогло победить кандидату власти на выборах губернатора в Приморье.
  • Лазерные симуляторы стрельбы, петарды и дымовые шашки. Почему во многие польские школы возвращаются уроки начальной военной подготовки.
  • Познакомимся с уральским терминатором и его создадетелем - системным администратором из Пермского края.
  • 17 декабря 2018
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