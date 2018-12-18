Добраться до улья: как работают непальские охотники за медом
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Добраться до улья: как работают непальские охотники за медом

Сбор дикого меда - одна из древнейших традиций в Непале. Это очень опасное занятие.

Охотники должны добраться до ульев, которые свисают со склонов скалистых гор.

  • 18 декабря 2018
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