Добраться до улья: как работают непальские охотники за медом

Как ведут новости в Северной Корее: мастер-класс от “Женщины в розовом”

Ли Чхун Хи ведет новости на северокорейском телевидении уже больше 40 лет. Она известна своими розовыми нарядами, экспрессивностью и тем, что работает даже на пенсии.