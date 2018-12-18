Сможет ли Роскомнадзор одолеть "Телеграм"?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Сможет ли Роскомнадзор одолеть Telegram?

Роскомнадзор не собирается сдаваться в своей многомесячной битве с Telegram.

В ближайшее время ведомство намерено воспользоваться новой технологией в борьбе с запрещенными сайтами.

Называется она DPI - deep packet inspection - то есть "глубокий анализ пакетов".

Как выяснили наши корреспонденты, власти готовы потратить на нее до 20 млрд рублей.

А правовой основой для программы должен стать законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак из-за рубежа, в том числе из США.

О новых технологиях блокировок рассказывает наш корреспондент по вопросам кибербезопасности Андрей Сошников.

  • 18 декабря 2018
Go to next video: Пять главных вопросов о блокировке Telegram в России