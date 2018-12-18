Сможет ли Роскомнадзор одолеть Telegram?
Роскомнадзор не собирается сдаваться в своей многомесячной битве с Telegram.
В ближайшее время ведомство намерено воспользоваться новой технологией в борьбе с запрещенными сайтами.
Называется она DPI - deep packet inspection - то есть "глубокий анализ пакетов".
Как выяснили наши корреспонденты, власти готовы потратить на нее до 20 млрд рублей.
А правовой основой для программы должен стать законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак из-за рубежа, в том числе из США.
О новых технологиях блокировок рассказывает наш корреспондент по вопросам кибербезопасности Андрей Сошников.
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18 декабря 2018
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