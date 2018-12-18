Закат Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уволил своего тренера
"Манчестер Юнайтед" расстался с одним из самых известных и титулованных футбольных тренеров современности - Жозе Моуринью.
В заявлении клуба говорится, что новый исполняющий обязанности тренера будет руководить командой до конца сезона, пока "Манчестер Юнайтед" будет искать наставника на постоянной основе.
Португалец когда-то назвал тренера "Арсенала" Арсена Венгера "специалистом по неудачам", но в последнее время сам превратился в такого специалиста.
За два с половиной года на посту тренера одного из самых титулованных клубов Англии он выиграл лишь Лигу Европы и Кубок английской лиги.
Для команды такого калибра, потратившей на игроков около полумиллиарда долларов, это - однозначно неудача.
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18 декабря 2018
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