"Айка": картина Сергея Дворцевого претендует на "Оскара"

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Картина режиссера Сергея Дворцевого "Айка" попала в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Это социальная драма о киргизской мигрантке, которая пытается выжить в современной Москве.

По сюжету она вначале отказывается от новорожденного ребенка, но потом начинает искать его.

Исполнительница главной роли Самал Еслямова уже получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.