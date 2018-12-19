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"Айка": картина Сергея Дворцевого претендует на "Оскара"
Картина режиссера Сергея Дворцевого "Айка" попала в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Это социальная драма о киргизской мигрантке, которая пытается выжить в современной Москве.
По сюжету она вначале отказывается от новорожденного ребенка, но потом начинает искать его.
Исполнительница главной роли Самал Еслямова уже получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
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19 декабря 2018
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