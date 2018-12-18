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Как ведут новости в Северной Корее: мастер-класс от “Женщины в розовом”
Ли Чхун Хи ведет новости на северокорейском телевидении уже больше 40 лет. Она известна своими розовыми нарядами и экспрессивной манерой чтения новостей.
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Ли Чхун Хи ушла на пенсию еще 2012 году, но, похоже, на телеканале не могут без нее обойтись. Она периодически появляется, чтобы зачитать важные новости, вроде испытаний водородной бомбы или встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Однако ее главная задача – воспитать новое поколение северокорейских телеведущих.
Чем отличаются "молодые лица" - в видео Русской службы Би-би-си.
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18 декабря 2018
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