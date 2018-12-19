Модный ислам: как заработать на необычной одежде для мусульманок
"Два года назад я приняла ислам и столкнулась с проблемой, что мне как творческой личности нечего было носить", - говорит стилистка Каролина Павловская.
Много лет она сотрудничала с глянцевыми журналами и разными артистами. Приняв ислам, девушка переживала, что ей придется бросить любимую работу. Но, отказавшись от ряда проектов, она высвободила время для того, чтобы заняться собственным брендом одежды для мусульманок Annurclothes.
Первую коллекцию Павловская создала вместе со своей подругой-дизайнером Асией Бареевой, вдохновившись историческими костюмами разных народов. "Во все времена и во всех религиях была культура покрытия женщины", - говорит Павловская.
При этом образ жизни Каролины Павловской пока не во всем соответствует нормам шариата - она продолжает давать публичные лекции о моде и работать стилистом в глянцевом издании.
Как ей удается сочетать работу и ислам, смотрите на Би-би-си.
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19 декабря 2018