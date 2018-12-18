ТВ-новости: Моуринью больше не тренер "МЮ"
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ТВ-новости: Моуринью больше не тренер "МЮ"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 18 декабря:

  • Больше не особенный. За что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Жозе Моуринью.
  • "Роскомнадзор" атакует. Россия потратит сотни миллионов на борьбу с запрещенными сайтами и мессенджерами.
  • Опасные связи. В США оглашают приговор бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну.
  • Спасение "Кузьмы Минина". Как вызволяют российское грузовое судно, которое село на мель у берегов Британии.
  • Репортаж с борта разведывательного самолета НАТО
  • Уходит эпоха: Женщина в розовом больше не ведет программы на северокорейском телевидении, но обучает новое поколение северокорейских ведущих
  • 18 декабря 2018
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