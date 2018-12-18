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ТВ-новости: Моуринью больше не тренер "МЮ"
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 18 декабря:
- Больше не особенный. За что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Жозе Моуринью.
- "Роскомнадзор" атакует. Россия потратит сотни миллионов на борьбу с запрещенными сайтами и мессенджерами.
- Опасные связи. В США оглашают приговор бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну.
- Спасение "Кузьмы Минина". Как вызволяют российское грузовое судно, которое село на мель у берегов Британии.
- Репортаж с борта разведывательного самолета НАТО
- Уходит эпоха: Женщина в розовом больше не ведет программы на северокорейском телевидении, но обучает новое поколение северокорейских ведущих
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18 декабря 2018
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