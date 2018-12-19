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ТВ-новости: естественная смерть Перепиличного
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 19 декабря:
- Смерть информатора по делу Магнитского. Британский суд постановил, что Александр Перепиличный, скорее всего, умер от естественных причин.
- Между Востоком и Западом. США готовы продать Турции комплексы "Пэтриот". Но помешает ли это Анкаре купить российские С-400?
- Битва за Арктику. Почему многие в Гренландии не рады тому, что самым большим островом в мире заинтересовался Китай.
- Трагедия мигрантов в современной Москве. Наши корреспонденты пообщались с режиссером и сценаристом фильма "Айка", который попал в короткий список номинантов на "Оскар".
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19 декабря 2018
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