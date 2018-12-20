Пластиковая машина на солнечных батареях покоряет Антарктиду.
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Пластиковая машина на солнечных батареях не доехала до Южного полюса

Проект "Solar Voyager" - это экспедиция к Южному полюсу на машине, сделанной из пластикового мусора. В ней используется только солнечная энергия. Но по дороге возникли трудности.

На 21 день пути команда приняла решение повернуть назад, так и не доехав до Южного полюса. Всему виной погода: солнечные панели слишком широкие и не могут двигаться при сильном ветре. А в Антарктике несколько дней не прекращается шторм.

Вездеход при этом в полном порядке. У экипажа есть горячая вода, работает вся электроника и спутниковая связь. Они снимают фото, видео, и проводят научные эксперименты.

  • 20 декабря 2018
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