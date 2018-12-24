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В Китае женщины побрили головы в знак протеста
Адвокат по правам человека Вонг Кван Ченг был арестован в 2015 году. Суд над ним так и не состоялся. Его жена Ли Вэнзу с соратницами побрила голову в знак протеста.
На китайском слово "вуфа" имеет два значения: "без волос" и "вне закона".
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24 декабря 2018
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