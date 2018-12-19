С-400 или "Пэтриот": какая система ПВО достанется Турции?
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С-400 или "Пэтриот": какая система ПВО достанется Турции?

Американский госдепартамент одобрил продажу Турции противоракетных комплексов "Пэтриот" на сумму 3,5 млрд долларов.

При этом год назад Турция уже подписала контракт с Россией на поставку современных комплексов ПВО С-400 на 2,5 млрд долларов.

Это был первый контракт, заключенный страной-членом НАТО на поставку российского вооружения.

Ранее Пентагон предупреждал, что приобретение Турцией С-400 будет неминуемо иметь негативные последствия для американо-турецких отношений и для роли Турции в НАТО.

А сама Турция упрекала США в том, что они не продают ей "Пэтриот".

  • 19 декабря 2018
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