Британский коронер: Перепиличный умер своей смертью. Скорее всего
Ключевой свидетель по делу Магнитского - Александр Перепиличный - скорее всего скончался от естественных причин. По крайней мере, прямых свидетельств его убийства нет.
Об этом сегодня в лондонском суде сообщил коронер Николас Хилльярд, который пытался установить причину смерти российского осведомителя.
Россиянин Александр Перепиличный умер во время вечерней пробежки в пригороде Лондона в ноябре 2012 года.
В России он управлял деньгами российских бизнесменов и чиновников, а в 2010 году стал информатором фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital, который расследовал масштабные хищения из российской казны.
После смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО Перепиличный начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.
На сегодняшнем суде побывала корреспондент Русской службы Би-би-си Ксения Гогитидзе.
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19 декабря 2018