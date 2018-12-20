Сокол vs скворцы: охота в английском небе
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Сокол vs скворцы: охота в английском небе

Сапсан - самая быстрая птица и самое быстрое живое существо в мире: во время охоты в пике его скорость может достигать 290 км/час.

Фотограф-орнитолог Мэтт Пэрротт снимал, как такой сокол охотится на скворцов над заповедником в английском графстве Саффолк.

Скворцы и до появления сапсана восхищались орнитологами своими небесными танцами, которые ученые называются "мурмурациями".

  • 20 декабря 2018
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