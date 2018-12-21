Локерби: теракт, изменивший авиаперелеты навсегда
Media playback is unsupported on your device
Видео

Локерби: теракт, изменивший авиаперелеты навсегда

Ровно 30 лет назад, 21 декабря 1988 года самолет американской компании PanAm взорвался над шотландским городком Локерби.

Авиалайнер, следовавший рейсом из Лондона в Нью-Йорк, упал прямо на шотландский городок Локерби.

Погибли все 259 человек на борту самолета, как и 11 человек на земле.

Впоследствии именно этого теракта - самого крупного в истории современной Британии - многое изменилось в авиационной безопасности навсегда.

О том, какие именно меры были введены после трагедии в Локерби, вспоминает эксперт из агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко в беседе с корреспондентом Би-би-си Беном Тавенером.

  • 21 декабря 2018
Go to next video: Невероятный трюк серфера: слетел с доски, но забрался обратно