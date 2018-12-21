Локерби: теракт, изменивший авиаперелеты навсегда
Ровно 30 лет назад, 21 декабря 1988 года самолет американской компании PanAm взорвался над шотландским городком Локерби.
Авиалайнер, следовавший рейсом из Лондона в Нью-Йорк, упал прямо на шотландский городок Локерби.
Погибли все 259 человек на борту самолета, как и 11 человек на земле.
Впоследствии именно этого теракта - самого крупного в истории современной Британии - многое изменилось в авиационной безопасности навсегда.
О том, какие именно меры были введены после трагедии в Локерби, вспоминает эксперт из агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко в беседе с корреспондентом Би-би-си Беном Тавенером.
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21 декабря 2018
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