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Пресс-конференция Путина: какие вопросы хотели бы задать жители Лондона
Какие вопросы задали бы жители Лондона, если бы у них была возможность позвонить на "прямую линию" пресс-конференции российского президента Владимира Путина?
Русская служба Би-би-си предложила прохожим в Лондоне подумать над вопросом российскому президенту.
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20 декабря 2018
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