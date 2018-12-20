Вопросы Путину от жителей Лондона
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Пресс-конференция Путина: какие вопросы хотели бы задать жители Лондона

Какие вопросы задали бы жители Лондона, если бы у них была возможность позвонить на "прямую линию" пресс-конференции российского президента Владимира Путина?

Русская служба Би-би-си предложила прохожим в Лондоне подумать над вопросом российскому президенту.

  • 20 декабря 2018
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