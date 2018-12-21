Невероятный трюк серфингиста: слетел с доски, но забрался обратно
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Невероятный трюк серфера: слетел с доски, но забрался обратно

11-кратный чемпион мира по серфингу, Келли Слейтер слетел с доски во время соревнований на Гавайях. Но спортсмен сумел вновь встать на нее.

Считается, что Слейтер поднял серфинг на новую высоту, добавив трюки в стиле скейтбординга. Но этот трюк вряд ли войдет в общий обиход.

  • 21 декабря 2018
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