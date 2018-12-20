"Русал" за Дерипаску не в ответе?
США снимут санкции с компании Русал Олега Дерипаски в обмен на сокращение доли миллиардера в компании до менее чем 50%.
Дерипаска владеет "Русалом" через холдинг En+, в котором его доля должна снизиться до 44,95%.
Кроме того, бизнесмена и близких к нему людей исключат из совета директоров.
Суть сделки в том, чтобы санкции сохранились только в отношении Дерипаски, но не компаний, с которыми он связан.
Дерипаска попал под американские санкции после того, как выяснилось, что бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт мог работать на олигарха для продвижения интересов Владимира Путина в США. Дерипаска все обвинения отрицает.
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20 декабря 2018
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