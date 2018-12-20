Мировая война, Украина и санкции Запада: что еще волнует Путина?
Более 1700 журналистов приехали на ежегодную пресс-конференцию, чтобы пообщаться с российским президентом.
Они по-разному пытались привлечь к себе внимание Путина, чтобы задать интересующие их вопросы. Спрашивали Путина о рэперах, украинской автокефалии и Евгении Пригожине.
"Не дождетесь", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о здоровье.
В целом же у многих сложилось впечатление, что в отличие от прошлых лет, российский президент заскучал, и живое общение с залом его не сильно волновало.
Он оживлялся, лишь когда речь заходила об Украине, возможности нового мирового конфликта и санкциях Запада.
На пресс-конференции побывал и корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов. Правда, ему слова не дали.
Да и не всех журналистов, которые хотели бы задать вопрос Путину, допустили на эту пресс-конференцию.
Зато Русская служба Би-би-си провела свой опрос на улицах Лондона, чтобы узнать, какой вопрос задали бы российскому президенту британцы, появись у них такая возможность.
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20 декабря 2018