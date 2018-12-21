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Отставка Джеймса Мэттиса - признак раскола в команде Трампа?
Министр обороны США Джеймс Мэттис принял решение уйти в отставку в феврале будущего гогда.
Причиной ухода Мэттис назвал расхождение во взглядах с Дональдом Трампом.
Речь в первую очередь идет о решении президента вывести американские войска из Сирии в связи с победой над боевиками так называемого "Исламского государства" (экстремистская группировка; запрещена в России).
Мэттис также заявил о необходимости жестко противостоять странам, стратегические цели которых противоречат целям США, имея в виду в первую очередь Россию и Китай.
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21 декабря 2018
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