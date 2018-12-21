Священники на службе у КГБ: тайное всегда становится явным
В Латвии по решению сейма опубликованы архивные данные сотрудников КГБ СССР.
С помощью публикации депутаты хотят предотвратить повторение тоталитаризма, осудить геноцид и военные преступления, а также помочь развитию демократического общества.
Среди опубликованных имен - полный тезка действующего митрополита Рижского и всея Латвии Александра.
Дата рождения и род деятельности тоже совпадают.
Русская служба Би-би-си отправила запрос в Рижскую епархию, но ответа мы пока не получили.
Впрочем, как объяснила директор Латвийского национального архива Мара Спруджа, карточки из архива КГБ еще не доказывают факт сотрудничества, это может сделать только суд.
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21 декабря 2018
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