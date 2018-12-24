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Рабский труд в мордовской колонии: ФСИН обещает разобраться
В мордовской колонии №14 обнаружены факты использования рабского труда осужденных женщин.
Замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал, что наказание понесет, как он выразился, "вся вертикаль сотрудников".
Начальник колонии Юрий Куприянов и ряд его подчиненных уже сняты с должностей.
Это та самая колония, в которой отбывала наказание участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.
И именно Надежда Толоконникова объявляла голодовку в знак протеста против использования рабского труда в колонии.
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24 декабря 2018
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