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ТВ-новости: самое интересное из пресс-конференции Путина
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 20 декабря:
- Керченский инцидент, повар-лоббист и реальные доходы населения. Проверяем, правдивы ли утверждения Владимира Путина. Сегодня прошла его ежегодная пресс-конференция
- Спасение "Русала". США снимут санкции с компании Олега Дерипаски, сам олигарх останется в санкционном списке.
- Атака дронов. Второй по величине аэропорт Британии закрыт из-за того, что на его территории заметили беспилотные аппараты.
- "Отдаленный лай собак". Мы расскажем вам о фильме-номинанте на "Оскар", в котором события разворачиваются в воюющем Донбассе.
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20 декабря 2018
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