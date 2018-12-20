ТВ-новости: самое интересное из пресс-конференции Путина
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ТВ-новости: самое интересное из пресс-конференции Путина

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 20 декабря:

  • Керченский инцидент, повар-лоббист и реальные доходы населения. Проверяем, правдивы ли утверждения Владимира Путина. Сегодня прошла его ежегодная пресс-конференция
  • Спасение "Русала". США снимут санкции с компании Олега Дерипаски, сам олигарх останется в санкционном списке.
  • Атака дронов. Второй по величине аэропорт Британии закрыт из-за того, что на его территории заметили беспилотные аппараты.
  • "Отдаленный лай собак". Мы расскажем вам о фильме-номинанте на "Оскар", в котором события разворачиваются в воюющем Донбассе.
  • 20 декабря 2018
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