ТВ-новости: Мэттис ушел, кого теперь будет слушать Трамп?
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ТВ-новости: Мэттис ушел, кого теперь будет слушать Трамп?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 21 декабря:

  • Расхождения во взглядах с президентом. Министр обороны США покидает правительство Дональда Трампа.
  • Митрополит государственной безопасности. Власти Латвии опубликовали данные сотрудников КГБ СССР.
  • Сказка с несчастливым концом. Мать пропавшего в Афганистане 30 лет назад военнослужащего из Украины узнала, что найден не ее сын.
  • И кот на миллион: как бывшие браконьеры и охотники стали хранителями снежного барса на Алтае.
  • 21 декабря 2018
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