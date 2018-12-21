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ТВ-новости: Мэттис ушел, кого теперь будет слушать Трамп?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 21 декабря:
- Расхождения во взглядах с президентом. Министр обороны США покидает правительство Дональда Трампа.
- Митрополит государственной безопасности. Власти Латвии опубликовали данные сотрудников КГБ СССР.
- Сказка с несчастливым концом. Мать пропавшего в Афганистане 30 лет назад военнослужащего из Украины узнала, что найден не ее сын.
- И кот на миллион: как бывшие браконьеры и охотники стали хранителями снежного барса на Алтае.
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21 декабря 2018
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