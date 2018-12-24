ТВ-новости: итоги конкурса по переименованию российских аэропортов
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 24 декабря:
- В ожидании нового цунами и поисках пропавших без вести. Сотни людей погибли в Индонезии после того, как извержение вулкана привело к оползням и цунами.
- В нашу гавань заходили корабли... НАТО. Британское судно-разведчик ВМФ зашло в Одессу, чтобы поддержать Украину и направить сигнал Москве.
- В убежище отказать. Блогеру, повздорившиму с родственником Кадырова, придется покинуть Польшу.
- Лечу из Пушкина в Белинского. Мы подведем итоги конкурса по переименованию российских аэропортов в честь выдающихся людей.
- В мордовской колонии, гед отбывала наказание участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, обнаружены факты использования рабского труда осужденных женщин. Спросили у Надежды Толоконниковой, считает ли она это своей победой.
- Горный хребет Тянь-Шаня простирается более чем на 2500 км в Центральной Азии. Тянь-Шаньские ледники обеспечивают водой население Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая. Кыргызстан является одним из ключевых поставщиков воды в регионе. Но ледники стремительно тают.
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24 декабря 2018