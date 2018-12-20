"Брексит": что на самом деле происходит?
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"Брексит": что на самом деле происходит?

Больше двух лет назад британцы проголосовали за выход из ЕС. Почему же мы до сих пор не понимаем, что происходит?

На то есть четыре причины. Смотрите в этом видео.

  • 20 декабря 2018
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