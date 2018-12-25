Лакомое искусство: женщина делает торты, как картины
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Лакомое искусство: женщина делает торты, как картины

Джессика Кларк-Божин из Канады делает торты, как картины. Каждая новая выпечка – уникальное произведение.

Джессика надеется, что ее пример вдохновит на кулинарные художества других.

  • 25 декабря 2018
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