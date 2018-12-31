Скрипаль, рэп и орлан: о ком и о чем высказывался Путин?
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Скрипаль, рэп и орлан: о ком и о чем высказывался в 2018-м Путин?

Дело Скрипаля, бой россиянина Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора, пенсионная реформа, рэп-культура и другие резонансные темы года - в высказываниях президента России.

Глоссарий по самым ярким из них - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 31 декабря 2018
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