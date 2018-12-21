Пресс-конференция с Путиным. Какие вопросы задавали президенту в этом году?
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Пресс-конференция с Путиным. Какие вопросы задавали президенту в этом году?

Президент России Владимир Путин провел уже традиционную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Всего было аккредитовано 1702 представителя СМИ.

В вопросах, которые задавались президенту, были затронуты темы об отношениях Украины и России, про "ЧВК Вагнера" и смерть российских журналистов в Центральной Африканской Республике.

За почти полных четыре часа Путин успел ответить на 53 вопроса.

При этом многие журналисты проделали немалый путь ради возможности задать свои вопросы напрямую президенту.

  • 21 декабря 2018
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