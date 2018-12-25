"Ты все еще веришь в Санту?" Трамп поздравил ребенка с Рождеством
В разговоре с семилетним мальчиком Дональд Трамп заявил, что в таком возрасте странно верить в Санту. Многие пользователи соцсетей решили, что так президент США испортил ребенку Рождество.
Разговор произошел в рамках акции "NORAD отслеживает Санту". Эта акция появилась еще в 1955 году, когда в рекламе торгового центра по ошибке назвали неправильный номер телефона, по которому дети могли звонить Санте.
На самом же деле телефон принадлежал центру Континентального командования воздушно-космической обороны (NORAD). Военные не растерялись и решили подыграть детям. С тех пор такая акция проводится каждый декабрь: самые разные люди по телефону рассказывают о точном местоположении Санты.
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25 декабря 2018
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