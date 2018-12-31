Путин, Мэй и робот SpotMini: кто и как танцевал в 2018 году
Media playback is unsupported on your device
Видео

Путин, Мэй и робот SpotMini: кто и как танцевал в 2018 году

Танец часто бывает выразительнее слов. В 2018 году это на собственном примере доказали политики, люди на акциях протеста и даже роботы.

Шесть таких случаев - от митингов в Тбилиси до технологических достижений Boston Dynamics - в подборке Русской службы Би-би-си.

  • 31 декабря 2018
Go to next video: Тереза Мэй станцевала под Dancing Queen