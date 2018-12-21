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Мать из Йемена пустили в США к умирающему сыну
Шайма Свилех не могла попасть в США к умирающему сыну из-за запрета на въезд для жителей некоторых мусульманских стран.
После широкого общественного резонанса женщина все же получила визу.
Двухлетний Абдулла Хассан подключен к аппарату жизнеобеспечения и лечился в США 3 месяца. Он родился с заболеванием мозга, затрудняющим дыхание.
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21 декабря 2018
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