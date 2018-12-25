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Инклюзивная месса. Как поздравить с Рождеством на языкe жестов?
Белорусский ксендз Ян Кузюк учит Божьему слову людей с нарушениями слуха в гродненском Бригитском костеле. А прихожане учат ксендза языку жестов.
Из-за языкового барьера люди с нарушениями слуха лишаются общения с пастырем и исповеди - таинства, где не может быть переводчика.
В преддверии Рождества Русская служба Би-би-си посетила воскресную службу для людей с нарушениями слуха и узнала, как говорят о Боге на языке жестов.
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25 декабря 2018
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