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На севере Китая в зимнее солнцестояние жители создают облако
Во время зимнего солнцестояния жители провинции Хэйлунцзянь массово выплескивают горячую воду в ледяной воздух. Получается облако.
Часто встреча самого короткого дня в году приходит при температуре -30°. Провинция Хэйлунцзянь - одна из самых холодных частей страны.
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24 декабря 2018
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