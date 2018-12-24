На севере Китая в зимнее солнцестояние жители создают облако
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На севере Китая в зимнее солнцестояние жители создают облако

Во время зимнего солнцестояния жители провинции Хэйлунцзянь массово выплескивают горячую воду в ледяной воздух. Получается облако.

Часто встреча самого короткого дня в году приходит при температуре -30°. Провинция Хэйлунцзянь - одна из самых холодных частей страны.

  • 24 декабря 2018
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