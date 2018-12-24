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"Желтые жилеты" в Израиле протестуют против повышения цен
Поводом для недовольства израильтян стало сообщение о грядущем повышении цен на электричество, воду и продукты питания с января 2019 года.
Протестующие вышли на улицы в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Эйлате и других городах в прошлую субботу.
Волна социальных протестов охватила Ближний Восток. Уже вторую неделю демонстрации "Желтых жилетов" проходят в Иордании, Египте, Ливане и Израиле.
Последний массовый протест за социальную справедливость и против роста стоимости жизни проходил в Израиле в 2011 году.
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24 декабря 2018
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