Нефть в обмен на поцелуи: о чем хотят договориться Путин и Лукашенко?
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Нефть в обмен на поцелуи: о чем хотят договориться Путин и Лукашенко?

Президент Беларуси Александр Лукашенко добивается от России компенсации за так называемый нефтяной налоговый маневр.

Беларусь получает российскую нефть по льготной цене, перерабатывает ее и продает на Запад нефтепродукты.

Но Россия намерена за шесть лет довести экспортную пошлину на нефть до нуля, и играть на разнице в цене уже не получится.

По подсчетам Минска, Беларусь потеряет из-за этого примерно 11 миллиардов долларов.

Минск рассчитывает, что Москва компенсирует потери.

Но Россия дала понять, что поддержка белорусской экономики будет зависеть от готовности Минска к интеграции.

  • 25 декабря 2018
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