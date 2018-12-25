Нефть в обмен на поцелуи: о чем хотят договориться Путин и Лукашенко?
Президент Беларуси Александр Лукашенко добивается от России компенсации за так называемый нефтяной налоговый маневр.
Беларусь получает российскую нефть по льготной цене, перерабатывает ее и продает на Запад нефтепродукты.
Но Россия намерена за шесть лет довести экспортную пошлину на нефть до нуля, и играть на разнице в цене уже не получится.
По подсчетам Минска, Беларусь потеряет из-за этого примерно 11 миллиардов долларов.
Минск рассчитывает, что Москва компенсирует потери.
Но Россия дала понять, что поддержка белорусской экономики будет зависеть от готовности Минска к интеграции.
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25 декабря 2018
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