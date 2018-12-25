Праздник для миллиарда: христианский мир отмечает Рождество
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Праздник для миллиардов: христианский мир отмечает Рождество

Сегодня Рождество празднуют более двух миллиардов христиан по всему миру.

В Великобритании королева Елизавета Вторая в традиционном ежегодном обращении призвала к миру на Земле и взаимному уважению.

Глава Римской католической церкви папа Франциск в своем обращении призвал паству избегать жадности и не стремиться к накоплению материальных ценностей.

С Рождеством поздравлял сограждан и американский президент. Дональд Трамп и его жена Мелания принимали в Белом доме звонки от детей.

  • 25 декабря 2018
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