С-300 Израилю не помеха: почему российские ракеты не помогли Сирии?
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С-300 Израилю не помеха: почему российские ракеты не помогли Сирии?

Власти Сирии заявили, что израильские самолеты нанесли ракетный удар по провинции Дамаск из воздушного пространства Ливана.

Для отражения этой атаки Сирия впервые применила противоракетные комплексы С-300, которые ей поставила Россия.

Ожидалось, что это существенно изменит расклад сил в регионе, однако как выяснилось, Израиль смог обойти российскую систему ПВО и без потерь выполнить свою миссию.

  • 27 декабря 2018
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