А была ли труба? Как Путин "разобрался" с исчезнувшим газопроводом
Когда во время пресс-конференции Владимира Путина журналист из Ленинградской области рассказал о пропавшей в Приозерском районе Ленинградской области газовой трубе, президент посетовал на чиновников и пообещал разобраться.
Несколько дней спустя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал рассказ журналиста не соответствующим действительности.
Якобы пропавший газопровод, по его словам, еще только предстоит построить.
Однако не секрет, что подрядчик "Газпрома", который должен был выполнить работы по строительству трубы, еще в сентябре был официально признан банкротом.
В этой связи и сам "Газпром" признал "утрату результата работ", то есть недостачу трубы.
На поиски пропавшей трубы отправился и московский корреспондент Би-би-си Андрей Сошников.
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27 декабря 2018
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