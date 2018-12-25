ТВ-новости: встреча Путина и Лукашенко, атака дронов и обвинения против Спейси
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 25 декабря:
- И суверенитет соблюсти, и капитал приобрести. Мы обсудим переговоры в Москве Александра Лукашенко и Владимира Путина.
- Нейтрализация беспилотников. Как правительства многих стран защищают свои аэропорты от атаки дронов.
- "Гадкое видео". Многие звезды возмущены видеообращением Кевина Спейси в образе Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик"
- Веришь ли ты в Санта-Клауса? Мы услышим беседу Дональда Трампа с позвонившим ему мальчиком, а также поздравления с Рождеством королевы Елизаветы Второй и папы римского.
- Как поздравить с Рождеством на языкe жестов? Для белорусского ксендза Яна Кузюка это важнейший вопрос. Он учит Божьему слову людей с нарушениями слуха в гродненском Бригитском костеле. А прихожане учат ксендза языку жестов.
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25 декабря 2018