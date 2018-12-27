Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Что на Новый год хотят самые богатые люди России
За несколько дней до Нового года Владимир Путин встретился с представителями бизнеса и деловых кругов. На встречу позвали Михаила Прохорова, Леонида Михельсона, Владимира Потанина и других богатейших людей России.
Корреспондент Би-би-си Петр Козлов узнал, что доллоровые миллионеры хотят на Новый год и чем их желания отличаются от ожиданий простых россиян.
-
27 декабря 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне