Что хотели бы получить в подарок на Новый год самые богаты люди страны
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Что на Новый год хотят самые богатые люди России

За несколько дней до Нового года Владимир Путин встретился с представителями бизнеса и деловых кругов. На встречу позвали Михаила Прохорова, Леонида Михельсона, Владимира Потанина и других богатейших людей России.

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов узнал, что доллоровые миллионеры хотят на Новый год и чем их желания отличаются от ожиданий простых россиян.

  • 27 декабря 2018
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