ТВ-новости: О чем Путин договорился с бизнесменами?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 26 декабря:
- Боевая готовность. Что произошло и чего не было за 30 дней военного положения в Украине, которое сегодня было отменено.
- Политика точка Козлов. Наш корреспондент спросил олигархов и бизнесменов, пришедших на встречу с Путиным, какие подарки они хотят получить.
- Нарушение суверенитета. Россия обвиняет Израиль в ударах по Сирии и говорит об успешной работе поставленных Дамаску комплексов С-300.
- Идет охота на китов. Япония намерена возобновить китобойный промысел, многие страны и защитники животных резко критикуют Токио.
- Землетрясение в районе Этны вызвало панику среди сицилийцев
- Архивы Би-би-си: железная дорога на острове Мэн - самая протяженная в Великобритании узкоколейка, где до сих пор используются паровозы и старинные вагоны.
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26 декабря 2018