ТВ-новости: О чем Путин договорился с бизнесменами?
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ТВ-новости: О чем Путин договорился с бизнесменами?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 26 декабря:

  • Боевая готовность. Что произошло и чего не было за 30 дней военного положения в Украине, которое сегодня было отменено.
  • Политика точка Козлов. Наш корреспондент спросил олигархов и бизнесменов, пришедших на встречу с Путиным, какие подарки они хотят получить.
  • Нарушение суверенитета. Россия обвиняет Израиль в ударах по Сирии и говорит об успешной работе поставленных Дамаску комплексов С-300.
  • Идет охота на китов. Япония намерена возобновить китобойный промысел, многие страны и защитники животных резко критикуют Токио.
  • Землетрясение в районе Этны вызвало панику среди сицилийцев
  • Архивы Би-би-си: железная дорога на острове Мэн - самая протяженная в Великобритании узкоколейка, где до сих пор используются паровозы и старинные вагоны.
  • 26 декабря 2018
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