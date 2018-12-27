ТВ-новости: куда исчезла труба "Газпрома"
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ТВ-новости: куда исчезла труба "Газпрома"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 27 декабря:

  • Труба трубе. Мы познакомимся с расследованием Би-би-си о проекте "Газпрома" в Ленинградской области, о котором недавно рассказали Путину.
  • Журналист зарывает пакеты. Наши коллеги из Украинской службы Би-би-си проверили, действительно ли разлагаются экологически чистые пакеты, сделанные на Украине.
  • Музыка под запретом. Мы увидим фрагмент фильма Би-би-си о срыве концертов российских музыкантов и поговорим с нашим корреспондентом, которая следит за судьбой российских рэперов.
  • Главная победа - неучастие в Олимпиаде. Мы познакомимся со звездой паркура, которая отказалась от профессиональной спортивной карьеры.
  • 27 декабря 2018
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