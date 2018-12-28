ТВ-новости: блокада Мариуполя
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ТВ-новости: блокада Мариуполя

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 28 декабря:

  • Морская блокада Мариуполя. Меркель и Макрон требуют от России незамедлительно освободить украинских моряков и обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив.
  • "Беспочвенная обеспокоенность". Так Кремль отреагировал на слова главы российского антидопингового агенства, который предупреждает о спортивной самоизоляции России.
  • Пенсионная реформа и повышение НДС. Мы подводим экономические итоги 2018 года для россиян и попробуем узнать, что год грядущий им готовит.
  • Пустующие дачи. Наша съемочная группа узнала, что происходит с закрытой дипломатической собственностью России в США.
  • Неполитические итоги года в Британии.
  • 28 декабря 2018
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