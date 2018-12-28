Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: блокада Мариуполя
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 28 декабря:
- Морская блокада Мариуполя. Меркель и Макрон требуют от России незамедлительно освободить украинских моряков и обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив.
- "Беспочвенная обеспокоенность". Так Кремль отреагировал на слова главы российского антидопингового агенства, который предупреждает о спортивной самоизоляции России.
- Пенсионная реформа и повышение НДС. Мы подводим экономические итоги 2018 года для россиян и попробуем узнать, что год грядущий им готовит.
- Пустующие дачи. Наша съемочная группа узнала, что происходит с закрытой дипломатической собственностью России в США.
- Неполитические итоги года в Британии.
-
28 декабря 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне