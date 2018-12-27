"Возглавить и направить": закончатся ли проблемы российских музыкантов после слов Путина?
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"Возглавить и направить": закончатся ли проблемы российских музыкантов после слов Путина?

В разных регионах России осенью стали отменять концерты многих молодых музыкантов.

Среди тех, у кого были проблемы, оказались очень популярные Элджей, "Френдзона", Хаски и многие другие.

Но затем Владимир Путин заявил, что не следует запрещать музыкантам выступать.

Сами музыканты в основном говорят, что политика их не интересует.

Закончатся ли у них проблемы после слов Путина о том, что не нужно прибегать к крайностям, а нужно наоборот "возглавить и направить" музыкантов?

  • 27 декабря 2018
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