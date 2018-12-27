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"Возглавить и направить": закончатся ли проблемы российских музыкантов после слов Путина?
В разных регионах России осенью стали отменять концерты многих молодых музыкантов.
Среди тех, у кого были проблемы, оказались очень популярные Элджей, "Френдзона", Хаски и многие другие.
Но затем Владимир Путин заявил, что не следует запрещать музыкантам выступать.
Сами музыканты в основном говорят, что политика их не интересует.
Закончатся ли у них проблемы после слов Путина о том, что не нужно прибегать к крайностям, а нужно наоборот "возглавить и направить" музыкантов?
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27 декабря 2018
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